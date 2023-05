Escándalo en el Mundial Sub 20: el caso de Daniel Bameyi y un “invento” para jugar con Nigeria en Argentina 2023

“Bameyi figuraba en la lista enviada a la FIFA como jugador del Yum Yum FC. Ahora hay informes de que no existe tal club”, señaló en redes sociales el periodista estadounidense Brian Sciaretta.

Nigeria 2-0 Italy FT.

– Nigeria impressive

– Daniel Bameyi goes a full 90 in central defense for the clean sheet win. European scouts now wondering how to negotiate a transfer with his club, Yum Yum FC (listed on the FIFA roster submission), which we now know doesn't exist.

