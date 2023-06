Escocia frustra a la Noruega de Haaland en Oslo en la clasificación a la próxima Eurocopa

Tras perderse los partidos de la ventana de marzo por lesión, incluida la derrota frente a España (3-0), Haaland reapareció para dar la victoria a la selección noruega ante Escocia, con un penal transformado en la segunda parte (61), tras un derribo dentro del área del propio delantero del City.

La primera parte fue de dominio nórdico, pero escasas ocasiones (salvo un par de remates de Alexander Sorloth en los minutos 11 y 29) y sin que Haaland lograse tener mucho protagonismo en el juego de su equipo.

El segundo tiempo comenzó más animado, con ocasiones para ambos equipos, aunque a la hora de juego apareció Haaland para abrir el marcador desde el punto de penal.

A sus 22 años, es el 22º gol de Haaland en 24 partidos con su selección y el número 54 esta temporada, contando club y selección.

Pero Sorloth y Sander perdonaron la sentencia (69 y 70) y con Haaland ya cambiado (83), Escocia lo aprovechó para darle la vuelta al marcador con goles de Lyndon Dykes (87) y Kenny McLean (89).

