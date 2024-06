El combinado dirigido por Luis de la Fuente, que ya había ganado sus tres partidos de la fase de grupos, demostró su favoritismo desde el pitido inicial y se adueñó del control del juego ante una Georgia que, pese a llegar a la cita como una de las sorpresas del torneo tras vencer a Portugal en la última jornada de la fase inicial, no pudo hacer frente al potencial de La Roja.

España arrancó el encuentro con un ritmo vertiginoso, acorralando a Georgia en su propio campo y generando ocasiones de gol con una facilidad pasmosa. Fabián Ruiz, Nico Williams, Álvaro Morata, Pedri, Rodri y Lamine Yamal triangulaban a placer desarticulando la defensa georgiana. Sin embargo, un desafortunado rebote en Robin Le Normand tras un centro de Otar Kakabadze puso en ventaja a los de Willy Sagnol contra todo pronóstico.

El tanto en contra no desmoralizó a España, que lejos de amilanarse, se volcó al ataque con más ahínco. El premio llegó antes del descanso gracias a un golazo de rosca de Rodri que puso el empate en el marcador. El tanto del centrocampista del Manchester City calmó los ánimos de La Roja y obligó a Georgia a estirarse, dejando espacios que España supo aprovechar en la segunda mitad.

En el segundo acto, España se mostró intratable. Lamine Yamal, uno de los jóvenes talentos del combinado nacional, puso en ventaja a La Roja con un golazo de falta que rozó el palo y se coló por la escuadra. Un tanto que desmoronó el espíritu de Georgia, que vio cómo sus esperanzas de dar la sorpresa se esfumaban.

Un gol anulado a Yamal por posición adelantada y otro de Nico Williams tras una gran jugada individual sentenciaron el partido, mientras que Dani Olmo, con un golazo de vaselina, puso la guinda al pastel y adornó la goleada española.

Con este triunfo, España se cita en cuartos de final con Alemania, la anfitriona y una de las grandes favoritas al título. Un duelo de titanes que promete ser apasionante y en el que se verán las caras dos de las selecciones con más talento del fútbol europeo.

Para Georgia, en cambio, el torneo llega a su fin con la satisfacción de haber hecho un buen papel y haber plantado cara a dos de las mejores selecciones del continente. Una despedida digna para un equipo que ha demostrado pundonor, sacrificio y humildad a lo largo de la competición.

