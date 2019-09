España e Italia dan un nuevo paso hacia la Eurocopa 2020

Con 15 puntos, España comanda el Grupo F e Italia el J, con un camino perfecto tras cerrar la primera vuelta y haber conseguido un triunfo ante cada uno de sus cinco rivales de la llave, lo que les deja en la rampa de lanzamiento hacia la Eurocopa del próximo año.

En el caso de España, su ventaja es de 5 puntos respecto al segundo, Suecia (10), que como se esperaba no tuvo problemas para imponerse en las Islas Feroe (4-0).

Noruega es ahora tercero del grupo, con 8 puntos tras imponerse 2-0 a Malta (5º, 3 puntos) en Oslo, mientras que Rumanía, que había empezado el día en el segundo lugar, baja hasta el cuarto con sus 7 unidades.

En el estadio Nacional de Bucarest, la Roja, en el estreno como seleccionador oficial de Robert Moreno, se adelantó en el minuto 29 con un penalti transformado por Sergio Ramos.

Paco Alcácer aumentó la ventaja española en el inicio de la segunda parte (47), empujando a la red sin gran dificultad un pase de la muerte de Jordi Alba.

Florian Andone acortó la desventaja de los rumanos en el 59, pero el marcador ya no volvió a moverse, pese a que España se quedó con diez por la expulsión de Diego Llorente en el 79.

“Lástima no haber conseguido un resultado más holgado en la primera parte y luego en la segunda ha tocado sufrir, pero yo creo que esto nos hace crecer como equipo”, declaró Moreno.

Contento por los 3⃣ puntos en un buen partido y por poder dedicarle el gol a mi sobrino José María. Con gafas o sin ellas, lo importante es la mirada 🤓😍.

Happy for the 3⃣ points and for being able to dedicate my goal to my nephew 🤓😍.#OtroALaCazuela 🍳#VamosEspaña 🇪🇦 pic.twitter.com/UJ8k4hQrso

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 5, 2019