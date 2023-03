España inicia el camino rumbo a la Euro goleando a una Noruega que no contó con Haaland

Sin embargo, todo empezó bien para los españoles, ya que Dani Olmo abrió el marcador al inicio del encuentro (13), pero después España cedió el control del juego a los noruegos, que no pudieron contar con su estrella Erling Haaland, lesionado, pero que tuvieron varias ocasiones para marcar, la más clara de Alexander Sorloth (80).

La entrada en la cancha de Dani Ceballos y Joselu en los últimos minutos revolucionó a la Roja, con el delantero del Espanyol, que jugó su primer partido internacional a los 32 años, marcando un doblete en poco más de un minuto (84 y 85) para sellar el triunfo.

En el otro partido del grupo A, Escocia superó por el mismo resultado a Chipre (3-0), con lo que escoceses y españoles lideran la tabla. Ambas selecciones se medirán en Glasgow el próximo martes.

La selección escocesa se adelantó en la primera parte con un tanto de volea del defensa del Aston Villa John McGinn (21), pero no pudo cerrar el partido hasta la entrada en la cancha de Scott McTominay, que solo jugó los últimos 25 minutos del partido.

El centrocampista del Manchester United puso el segundo para su equipo con la zurda desde el interior del área pequeña tras controlar la pelota con el muslo (87) y cerró la cuenta con un remate de derechas a la altura del punto de penal (90+3).

En otros resultados de este sábado, Suiza se paseó en Bielorrusia en su debut en el grupo I y venció por 5-0, con triplete del veterano Reanto Steffen en la primera media hora de juego (5, 17 y 29) y los goles de Granit Xhaka (65) y Zeki Andouni (65).

En otros encuentros de esta llave, Kosovo arrancó un punto en su visita a Israel (1-1) y Rumanía venció 2-0 en Andorra.

En el grupo D, Turquía se llevó los tres puntos en su visita a Armenia después de remontar el tanto inicial de los locales (2-1) y Gales, ya sin Gareth Bale, dio la sorpresa al empatar a un gol en Croacia.

Tercera en el último mundial, la selección croata se adelantó con gol de Andrej Kramaric (28), pero Nathan Broadhead igualó en el descuento (90+3).

