“Esperamos repetir el miércoles”, dice Modric que confía en la remontada contra el City

Modric mostró las ganas de ir a La Cibeles y volver a celebrar junto a la afición madridista tras años sin poder hacerlo. “Mucho tiempo sin ir a Cibeles, desde 2018. Tenemos muchas ganas de ir, de celebrar con nuestra gente. Les agradezco el ambiente creado hoy y el apoyo de toda la temporada. El trofeo es también de ellos”.

Marco Asensio destacó la regularidad del Real Madrid para conquistar LaLiga Santander con cuatro jornadas por disputarse, y aseguró enfocando a la Liga de Campeones que aun esperan “dar alegrías a los madridistas”.

“Ha sido una gran Liga, hemos sido regulares y hoy hemos hecho un gran partido, con la afición entregada. Estamos muy felices por seguir dando alegrías a los madridistas”, manifestó en la televisión del Real Madrid

“Hemos sido muy regulares y en los partidos que esperaban que fallásemos no hemos fallado. Hemos sacado mucho carácter y no nos hemos confiado. Es la primera liga que gano tan pronto y es más estresante porque mantenerte siempre arriba, no relajarte y tomar cada partido como una final, es muy tenso“, resaltó.

Asensio mostró las ganas de la plantilla de celebrar en La Cibeles el título. “Tenemos muchas ganas de celebrar con nuestra afición, la última liga no la pudimos celebrar con ellos y tenemos muchas ganas de celebrar un título muy especial con la afición del Real Madrid”.

Por su parte, el francés Eduardo Camavinga celebró su primera Liga con el conjunto madridista. “Es mi primera Liga con el Real Madrid y es el resultado del trabajo de toda la temporada. Estamos muy contentos por la victoria de hoy y por ganar la Liga tan bien”.

“Mi mensaje para todos los madridistas es que estamos muy contentos por la victoria, que es para la afición y les esperamos para ir juntos en el próximo partido contra el City. Antes hay que disfrutar mucho de la liga”, añadió.