Esta es el precio que debe pagar el Barcelona por el homenaje que Leo Messi le rindió a Diego Maradona

Esta foto le costará al FC Barcelona una sanción por la Real Federación Española de Futbol. Foto Prensa Libre: FC Barcelona.

El FC Barcelona está en aprietos por la celebración que su estrella, Lionel Messi, dispuso hacer en memoria de Diego Armando Maradona tras anotar un gol contra el Osasuna en La Liga, según publica hoy el diario deportivo español AS.

El club blaugrana, según el medio deportivo español, debe pagar por una falta grave, porque la Real Federación Española de Futbol (RFEF) considera que levantarse la camiseta y exhibir cualquier tipo de publicidad, lema o dibujo, lo castiga el reglamento.

El Barcelona deberá pagar tres mil euros porque Messi se levantó la camiseta y luego se la quitó, para lucir al mundo la casaca de Newell´’s Old Boys, equipo argentino en que militó el Pelusa y en el que Messi se querría retirar en un futuro cercano.

Según el artículo 91 del Código Disciplinario de la RFEF el futbolista que, “con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación”.

Los más grandes de la historia, vestidos de #Newells para el mundo entero. ❤️🔟🖤 pic.twitter.com/BnAGx7GE6J — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

El informe arbitral reporta esto: “En el minuto 73 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue amonestado por quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newell’s Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda”.

😍🇦🇷 Así fue la dedicatoria de Messi a Maradona… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020

Además, Messi se metió en un lío de marcas comerciales que lo patrocinan a él y su club. La Pulga mostró una camiseta Adidas, según el diario As, marca que lo respalda, pero que no puede mostrar en un acto colectivo porque no es la que patrocina al club (Nike sí).