Esta es la alternativa del Real Madrid en caso de no cerrar el traspaso de Kylian Mbappé en este mercado de fichajes

Pese al optimismo que existe en el seno merengue, los blancos no han querido dejar las cosas al tiempo y solo por si acaso, ven con buenos ojos la eventual llegada al cuadro de Ancelotti, del bianconero, quien los fulminó el miércoles pasado en el 3-1 que la Juventus le endosó al Madrid en el Camping World Stadium de Estados Unidos.

De acuerdo a la información de la Cadena SER, el hombre de 23 años tiene el visto bueno de la cúpula merengue para hacerse con el puesto, en caso termine fallando Mbappé, ya que es uno de los cañoneros con más renombre en el viejo continente.

Así, el equipo merengue pretende al exFiorentina, llegado a Turín en enero de 2022 a cambio de 90 millones, y que desde entonces logró cosechar 14 goles en 42 partidos (en todas las competencias que ha disputado como juventino).

Vlahovic, a diferencia de Mbappé, es un goleador de área, juega de espaldas y podría ser el recambio ideal en el ataque de la escuadra madridista, ya que no solo perdió los goles de Benzema, también los de Marco Asensio, coincidentemente a manos de los parisinos.

De esa manera, el serbio apuntalaría la delantera en Chamartín, puesto que haría dupla con el ex del Espanyol Joselu, el exmilanista, Brahim Díaz, la última perla turca, Arda Güler y con la pareja de brasileños Vini Jr y Rodrygo.

En este mercado de fichajes, los de Maximiliano Allegri, ya habrían mostrado su intención de negociar por Vlahovic, pues según se rumorea que el Chelsea preguntó por él, incluso se dice que puso sobre la mesa al belga, Romelu Lukaku.

🗣️ “From Monday we will have a more clear understanding about the Vlahovic – Lukaku swap deal.” (@romeoagresti / YouTube) 🌕 via @AroundJuventus pic.twitter.com/IY9XfMUkwV

— JuveFC (@juvefcdotcom) August 5, 2023