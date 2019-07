Estados Unidos gana 1-0 a Curazao y se medirá a Jamaica en semis de Copa Oro

Los norteamericanos chocarán ahora el miércoles en semis contra Jamaica, que se deshizo 1-0 de Panamá en el encuentro previo de esta jornada.

Un solitario tanto de cabeza de Weston McKennie a los 25 minutos resultó decisivo en un encuentro en el que los estadounidenses fueron mejores pero a punto estuvieron de acusar su pasividad, con varias ocasiones peligrosas de los curazoleños que no supieron aprovechar.

Copa Oro 2019 – Cuartos de final

🇺🇸 GOAL USA!!! Pulisic to McKennie to the back of the net! @USMNT fans can get used to that! pic.twitter.com/pEWOrZSro7

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 1, 2019