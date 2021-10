Estados Unidos remonta ante una Costa Rica que perdió a Keylor Navas por lesión

Los goles del partido llegaron, dos en la primera mitad, y el definitivo en la segunda, pero todos ellos con fallos en las zonas defensivas.

El combinado costarricense sorprendió a Estados Unidos con el 0-1 en su primera acción de ataque y al minuto 1, Keysher Fuller remató con poca potencia un balón que le puso por el lateral izquierdo el defensa Ronald Matarrita y el arquero Zack Steffen hizo la estatua al pensar que la jugada iba a ser anulada por encontrarse en fuera de juego el delantero Jonathan Moya, que no tocó el esférico.

El sorprendente gol de Fuller reforzó aún más la estrategia del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez que replegó las líneas para proteger la ventaja.

Pero de nada le sirvió porque en el minuto 25, un pésimo marcaje al hombre de los defensores ticos permitió al defensa derecho del FC Barcelona Sergiño Dest rematar a placer de pierna izquierda desde fuera del área y batió Keylor Navas, que nada pudo hacer por evitar el gol del empate.

Marcador con el que se llegó al descanso, aunque Estados Unidos tuvo alguna oportunidad más de gol, pero Navas respondió seguro.

Felt that one. Let's go boys!#USAvCRC x @VW pic.twitter.com/b0kwBV4dkM

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) October 13, 2021