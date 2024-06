El partido, celebrado en el Estadio Olímpico de Berlín, terminó con un contundente 2-0 a favor de los suizos, gracias a los goles de Ruben Vargas y Remo Freuler. Esta derrota marcó el adiós anticipado del último campeón del certamen y provocó una oleada de memes en las redes sociales, con un foco particular en el delantero argentino nacionalizado italiano, Mateo Retegui.

La eliminación de Italia sorprendió a muchos, ya que el equipo había terminado en la segunda posición del Grupo B, detrás de España, y se enfrentaba a una selección suiza que había terminado en la misma posición en el Grupo A, detrás de Alemania. Italia, que ganó su segunda Eurocopa en 2020 tras vencer a Inglaterra en la final celebrada en Wembley, no pudo replicar ese éxito en esta ocasión.

El partido contra Suiza se decidió rápidamente, con un gol de Ruben Vargas en el minuto 18 y otro de Remo Freuler en el minuto 63. Los italianos, a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrar respuestas y quedaron fuera de la competición. El entrenador Spalletti intentó cambiar el rumbo del encuentro introduciendo a Mateo Retegui en el minuto 60, en sustitución de Nicolò Barella, pero el impacto del delantero no fue suficiente.

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a la sorprendente eliminación. Los memes y comentarios sarcásticos proliferaron, muchos de ellos centrados en Mateo Retegui. El jugador, que se nacionalizó italiano recientemente, fue objeto de críticas y burlas, especialmente por unas declaraciones anteriores en las que afirmaba sentirse italiano a pesar de haber vivido toda su vida en Argentina. "Me siento italiano, acá estoy como en casa. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Yo siempre supe el himno de Italia, lo juro; lo canto bien, ¿no me viste? No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", declaró Retegui.

Las palabras de Retegui no fueron bien recibidas por muchos fanáticos italianos, quienes consideraron sus declaraciones insensibles. Además, la intervención de su padre, el Chapa Carlos Retegui, también generó controversia. "La Eurocopa es un Mundial para Europa. Hoy es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una Selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta", comentó el Chapa, lo que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia la competición y la selección italiana.

Switzerland vs Italy highlights pic.twitter.com/GGyBrvAn1I — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

Yann Sommer against Italy



Download Uniscore App for FREE - No Ads: https://t.co/Rbr1UOokSB pic.twitter.com/cXRw4hIvi3 — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

Mateo Retegui, de 25 años, tuvo una participación limitada en el torneo. Ingresó en el complemento de la victoria inicial contra Albania (2-1), también salió desde el banco de suplentes en la derrota ante España (1-0) y fue titular en el empate sin goles con Croacia. Sin embargo, su desempeño no logró convencer a los aficionados ni a los críticos, quienes esperaban más del delantero argentino-italiano.

Por otro lado, el rendimiento general de Italia en esta Eurocopa dejó mucho que desear. Tras un inicio prometedor con la victoria ante Albania, el equipo mostró signos de debilidad en sus enfrentamientos posteriores. La derrota ante España evidenció las dificultades del equipo para enfrentar a selecciones de alto nivel, y el empate con Croacia terminó por sellar sus problemas en la fase de grupos.

La eliminación en los octavos de final a manos de Suiza subraya la necesidad de una revisión profunda del planteamiento táctico y de la selección de jugadores por parte de Spalletti. Mientras tanto, los memes y las críticas continúan circulando en las redes sociales, convirtiendo a Retegui en el principal blanco de los comentarios. Esta situación pone de manifiesto las altas expectativas que rodean a los jugadores naturalizados y la presión adicional que enfrentan al representar a una nueva nación en competiciones internacionales.

En definitiva, la eliminación de Italia de la Eurocopa no solo ha sido un golpe deportivo, sino también un fenómeno social en las plataformas digitales. Las reacciones en redes sociales reflejan la decepción de los fanáticos y la complejidad de la identidad nacional en el fútbol moderno. La próxima fase del torneo continuará sin el campeón defensor, dejando a Spalletti y su equipo con la tarea de reconstruir y prepararse para futuros desafíos. Mientras tanto, Mateo Retegui deberá enfrentar las críticas y demostrar su valía en el terreno de juego, esperando revertir la percepción negativa que actualmente lo rodea.

I knew it pic.twitter.com/Suwy5pNuIk — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

The only coach who can lead Italy to victory against Switzerland. pic.twitter.com/Gxx3AfHsCV — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

Italians right now pic.twitter.com/2DavkUTQ1d — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

Italy fans right now pic.twitter.com/ooA1539ZiA — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

Mateo Retegui si su familia no ensobraba a toda la prensa Argentina para que hablen de el como si fuese Ronaldo Nazariopic.twitter.com/RLvS5YRcb7 — Joaconel. (@Joaconel) June 29, 2024

de qué le sirve a mateo retegui ser el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta si quedan afuera de la euro en octavos de final pic.twitter.com/jAZzEBGbto — Mandy (@mari5albz) June 29, 2024