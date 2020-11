“Estar en octavos en la cuarta jornada no estaba en los planes”, dice Lopetegui, técnico del Sevilla

Técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui da indicaciones en el juego contra el Krasnodar ruso. Foto Prensa Libre: EFE.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, comentó este 24 de noviembre tras el 1-2 que lograron en el campo del Krasnodar ruso, que pone al equipo matemáticamente en los octavos de final de la Champions League, que lo logrado “tiene un gran valor” porque “clasificarse para los octavos es muy difícil y hacerlo en la cuarta jornada no estaba en los planes”.

Lopetegui, en sus valoraciones a la prensa tras el encuentro, destacó que lo conseguido “es mérito del equipo, que ha superado todas las adversidades, y así tiene que ser”, y sobre lo apretado que estuvo el partido en la segunda parte, destacó que “en el fútbol profesional se sufre y en la ‘Champions’ más”, por lo que firma “ganar todos los partidos sufriendo”.

“Hay que darle el mérito que tiene. Hay grandes equipos que no van a conseguir estar en los octavos y en la Champions todos son grades equipos, por lo que hay que darle la enhorabuena a los jugadores”, relató el preparador del Sevilla.

🗣️ @ivanrakitic: "Hay que celebrar conseguir el pase a la siguiente ronda de esta manera y felicitar a todos". #WeareSevilla #UCL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 24, 2020

Lopetegui, una vez logrado el objetivo de estar en los octavos de final de la máxima competición continental a falta de dos jornadas para que concluya la fase de grupos, comentó que ahora deben “gestionar la plantilla de la mejor manera pero siempre buscando los objetivos”.

“La temporada es durísima, casi sin pretemporada. La covid y las lesiones nos están castigando, pero hay que confiar en todos los chicos. Ahora LaLiga -el sábado en Huesca- y cuando toque la Champions, pues la Champions -próximo 2 de diciembre en Sevilla ante el Chelsea-“, subrayó el preparador guipuzcoano, quien sobre la acumulación de bajas subrayó que “a todos les suena el despertador -en la plantilla- y tienen que estar preparados”.

Lopetegui, precisamente se refirió a la lesión que se produjo en este partido, la del lateral derecho Sergio Escudero, quien tuvo que abandonar el terreno en camilla a la hora de juego tras caer mal y dañarse en un codo.

“Se le ha salido el codo (izquierdo) y no sabemos ahora el alcance, pero no tiene buena pinta. No ha sido una lesión muscular, ha sido mala suerte”, dijo.