Estrellas de la música y exitosos deportistas: las celebridades que disfrutaron del segundo partido de Messi con el Inter Miami

Messi ingresó al terreno de juego al minuto 54 cuando el encuentro estaba empatado con un marcador de 1-1; sin embargo, en el tiempo de descuento el astro argentino anotó un magistral tiro libre para darle la victoria al cuadro de la MLS.

El primer partido de Lionel Messi con el Inter Miami causó tal emoción en Estados Unidos que varias celebridades llegaron al DRV PNK Stadium para presenciar este partido.

LeBron James, Becky G, Marc Anthony y Serena Williams fueron algunas de las estrellas que estuvieron presentes en el histórico debut del siete veces ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, el furor por Messi continúa en Miami y otro grupo de celebridades se hicieron presentes este martes 25 de julio para ver en vivo el segundo encuentro del aclamado futbolista argentino.

En esta oportunidad, el DRV PNK Stadium contó con la presencia de Camila Cabello, Sean Combs y DJ Khaled para ver el encuentro entre el Inter Miami y el Atlanta United, partido en el que Messi anotó un doblete.

Diddy, DJ Khaled, Camila Cabello and more stars in attendance for Messi’s first Inter Miami start ⭐🌴 pic.twitter.com/To0g3RDMkX

— ESPN (@espn) July 25, 2023