Estudio sitúa al Barça como mejor equipo español por resultados en siglo XXI

El FC Barcelona es el mejor equipo del fútbol español del siglo XXI por sus resultados en el conjunto de todas las competiciones, aunque el Real Madrid le ha superado en títulos en Europa, según un estudio de Centro de Investigación, Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE).

El trabajo, elaborado por el investigador del fútbol, José del Olmo, analiza la evolución del rendimiento de los equipos españoles entre las temporadas 2000-2001 y 2019-2020 tras establecer unos baremos que afectan a los resultados de los encuentros y que sitúan por detrás del club catalán en segunda posición al Real Madrid.

Para fijar los méritos, Del Olmo comparte los criterios de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), que es la responsable de entregar anualmente el galardón del mejor club del mundo por año natural.

The day when Ronaldinho passed the torch to Lionel Messi 🤝

Two of Barcelona’s Greatest players ever. pic.twitter.com/rL5bT9WBs7

— Lyndio Sport (@LyndioSport) November 12, 2020