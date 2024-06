Después de 1,100 días de aquella imagen que dio la vuelta al mundo cuando sufrió un paro cardiaco en el debut con Dinamarca en 2021, su foto vuelve a ser portada: Eriksen marcó el primer gol de los daneses en el torneo de 2024 en el partido contra Eslovenia.

De estar a punto de dejar al futbol y de perder la vida, a volver a brillar en un torneo internacional. Eriksen volvió a lo grande a una Eurocopa y lo hizo con gol. Recogió la gran asistencia de su compañero Wind y, entrando en el área, cruzó el balón al fondo del arco.

El 10 de Dinamarca sólo tardó 17 minutos en dejar su nombre en el marcador. Como gran líder de la generación que comanda Hjulmand, el centrocampista del Manchester United se movió entre líneas. Su posición, por detrás de Wind y Hojlund, pero por delante de Hojbjerg o Hjulmand, fue clave.

Hace tres años, la Eurocopa casi se lleva su carrera y su vida por delante. "Se había ido. Estuvo muerto antes de ser reanimado". Así se expresó Morten Boesen, médico de la selección, al hablar de lo sucedido. "Fue definitivamente un ataque al corazón. ¿Cómo de cerca estuvimos de perderlo? No lo sé, pero lo recuperamos después de una desfibrilación, que funcionó bastante rápido".¿

"Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy devolviéndola con la espinilla y a la vez un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy. Cuando me desperté, fue como estar muy distante. No fue como un sueño. No recordaba nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. En este caso, no. Tuve que luchar con mi respiración. Luego, en silencio, empiezo a ver gente. Todos los médicos a mi alrededor", narró Eriksen tiempo después del accidente.

Un día antes del partido declaró: "Para mí, personalmente, todo lo que sea jugar más que un partido es mejorar. Pero volver a este nivel (jugar una Eurocopa) ha sido un objetivo desde el principio. Han pasado tres años y mientras tanto han pasado muchas cosas. No pienso en ello a diario, no pienso demasiado en eso. Solo pienso en jugar al fútbol y en cosas positivas".