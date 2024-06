Alemania y Escocia abren la jornada del prestigioso torneo, pero antes se celebró un acto protocolario en el que se le rindió un emocionante homenaje al exjugador de Alemania, "El Kaiser" Franz Beckenbauer fallecido el 7 de enero del presente año.

Su esposa, Heidi, cargó el trofeo Henri Delaunay en sus manos, el mismo que el 14 de junio será alzado por el equipo que se corone campeón en el Olímpico de Berlín, en el acto estuvo acompañada por los dos capitanes de las selecciones germanas campeonas de Europa: Bernard Dietz (1980) y Jurgen Klinsmann (1996).

Beckenbauer fue el capitán de Alemania Occidental en la Eurocopa de 1972, en la que ganó el torneo al derrotar en la final a la Unión Soviética, y participó en el triunfo en el Mundial de 1974. Además, condujo a la 'Mannschaft' como técnico a levantar el Mundial 1990 en Italia.

Además, en su palmarés se suman: Tres Copas de Europa con el Bayern Múnich (1974, 1975 y 1976) y dos Balones de Oro (1972 y 1976).

Su contribución al fútbol germano fue enorme y por eso recibió el homenaje que merecía con una imagen muy simbólica.

La grada del Allianz Arena ovacionó a los tres. Fue el mayor aplauso de toda la ceremonia. Y eso que, con anterioridad actuaron OneRepublic, Leony y Meduza, que interpretaron 'Fire', el tema oficial de la Eurocopa.

La ceremonia y el homenaje fue la antesala al primer partido, que significativamente será la que él defendió con orgullo, Alemania que tiene la ambición de ganar el encuentro y la Eurocopa por él.

Pero todo ese espectáculo no pudo con Beckenbauer. Después apareció por los videomarcadores del Allianz Arena levantando sus trofeos, el público se emocionó y su mujer rozó las lágrimas. Beckenbauer, sin duda, se llevó la última victoria de su carrera. Y lo hizo ante a su afición y con un homenaje más que merecido. El 'Kaiser' brilló como en los viejos tiempos.

🖤❤️💛 Paying tribute to a legend



Franz Beckenbauer's wife Heidi was joined by former captains Jürgen Klinsmann and Bernard Dietz as we honoured the German great ahead of kick-off tonight.#EURO2024 pic.twitter.com/mr9DFW5afD