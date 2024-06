Escocia es un país que no tiene el foco mediático futbolístico, pero es un lugar que vive este deporte de una manera especial y ahora que su selección se encuentra en un gran momento los aficionados se han hecho sentir.

La Eurocopa anterior, Escocia jugó sus partidos en la fase de grupos como local, en el estadio Hampten Park, Glasgow, por lo que no salió de su país para vivir este grandioso torneo. La última vez que Escocia disputó un certamen fuera de sus tierras sucedió en el Mundial 1998, jugado en Francia; en 2021 pese a que el partido contra Inglaterra en la Eurocopa fue en Wembley, Londres; no salió del Reino Unido.

No será su primera vez en Alemania debido a que estuvieron en el Mundial 1974, el cual se realizó en suelo germano. En esta ocasión querrán mejorar su rendimiento allí porque en aquella oportunidad se despidieron en primera ronda.

La Tartan Army es la denominación con la que se conoce a los aficionados de Escocia y desean hacer sentir a los suyos como en casa.

Según el Daily Mail, la cifra ronda entre 100 mil aficionados escoceses han ido llegando estos días hasta Alemania para acompañar a su equipo en la Eurocopa, pero no todas son buenas noticias, ya que únicamente 10 mil de ellos tendrán la posibilidad de poder seguir el encuentro desde el estadio debido a la localía alemana.

Un fanático de Escocia, Nick Morgan; se ha vuelto viral con un nuevo himno no oficial para el Tartan Army en la Eurocopa, No Scotland No Party, pero ha insistido en que la elección de su canción no es una indirecta a Inglaterra y la famosa jugada de Diego Maradona en el Mundial de 1986.

Cuando se le preguntó en Sky Breakfast si era una crítica a Inglaterra por el controvertido gol de Maradona, dijo: "Realmente no lo fue, incluso antes de saber el nombre de la canción pensé que era tan pegadiza que crees que ya la sabes". incluso si no lo haces porque es una melodía tan memorable. Así que fue sólo por suerte que cuando busqué en Google el nombre y vi que era la Mano de Dios”.

El seleccionador escocés, Steve Clarke se pronunció sobre este movimiento: "Nos dan un gran impulso, van a estar con nosotros en cada minuto de cada partido y eso es realmente importante para el equipo. Estoy seguro de que esta noche en Múnich habrá algunos que no veremos. Esperamos que disfruten y se comporten", comentó.