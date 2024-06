La próxima edición de la Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania, tendrá en un mismo lugar a varias estrellas de nivel mundial, que han estado sobresaliendo en sus equipos y ahora les toca cumplir con su seleccionado en un campeonato tan importante y ninguna de las estrellas querrá pasar desapercibido.

La Eurocopa es conocida por tener a varias selecciones con futbolistas que destacan en la élite europea, debido a su rendimiento durante la temporada estos suben su valor en el mercado y se colocan en lo más alto de la lista.

El Real Madrid acapara el top con 3 jugadores de su plantel, incluyendo al recién fichado, Kylian Mbappé; pero a nivel selección son los ingleses que cuentan con más jugadores, siendo 5 en total.

Los otros clubes principales que aparecen con sus futbolistas son Manchester City, Arsenal y Bayern Munich.

El delantero inglés, que milita en el Bayern Munich, Harry Kane es el jugador más longevo del listado con 30 años, pero la edad no fue impedimento para que se llevara la Bota de Oro de la temporada 2023-2024, siendo el primero en su carrera.

Por lo general, entre los diez aparecen jugadores de los equipos más populares, pero hay uno que ha causado sensación en la temporada y por ello se le hace mención, se trata de Florian Wirtz, el alemán de 21 años que fue figura para que el Bayer Leverkusen levantara su primera Bundesliga.

Otro detalle a destacar es que hay 3 centrocampistas (Camavinga, Rodri y Declan Rice), el resto son jugadores que ocupan posiciones en el ataque en sus equipos y el listado no cuenta con defensores, ni porteros.

Según el portal especializado en fichajes Transfermarkt estos son los diez jugadores más costosos:

Según Transfermarkt, este estas son las selecciones con los planteles con mayor valor en el mercado.

The top ten most valuable squads at Euro 2024 🤑 pic.twitter.com/HfcZHotNxU