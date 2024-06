El inicio de la Eurocopa 2024 está cada vez más cerca y cuando se dé el pitido inicial el viernes, 14 de junio en Munich, comenzará una verdadera fiesta futbolera con las selecciones más importantes a nivel europeo y concluirán su participación el 14 de julio con los dos equipos que hayan tenido el mejor rendimiento.

La Uefa, a través de una votación realizada en su página web le dió la oportunidad a los aficionados elegir el nombre de la mascota del gran certamen, otro porcentaje surgió de la encuesta a escolares de toda Europa a través del programa Uefa Football in Schools.

El nombre, Albärt, fue el que terminó siendo seleccionado por medio de la votación; otras opciones para su nombre fueron: Bärnardo, Bärnheart y Herzi Von Bär (todos relacionados con la traducción alemana de oso).

La mascota elegida para la edición de la Eurocopa 1988, que también se celebró en Alemania fue un conejo llamado Berni, llevó ese nombre por la ciudad alemana Berna; sede en donde Alemania ganó el Mundial de 1954.

La mascota había sido presenta con anterioridad en la mañana de aquel 20 de junio del 2023, entre Alemania y Colombia; fue en una escuela primaria de otra localidad de Gelsenkirchen; que dio inicio a la ambición de la Uefa en inspirar a millones de niños y fomentar su amor por el futbol.

Albärt comenzará un viaje llamado #MakeMoves, en las escuelas de todo el viejo continente incitando a los estudiantes a usar su actividad física para darle vida al oso y hacer que se mueva; podrán crear sus propias celebraciones y transformarlas en animaciones de la mascota para el torneo con tecnología de captura de movimiento.

El exjugador y capitán de la Selección alemana, Philipp Lahm, ahora director de la Eurocopa 2024 declaró sobre el lanzamiento de la mascota. "Como padre, sé lo importante que es captar la imaginación de los niños, con el lanzamiento de nuestra mascota del torneo, esperamos crear un personaje divertido y simpático que les inspire a disfrutar jugando al futbol", dijo.

Al oso Albärt se le ha visto pasear por los estadios de Alemania que serán sedes en la Eurocopa 2024 junto al trofeo con el objetivo de promover la competencia y generar sentimientos de ternura entre los aficionados.

