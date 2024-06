Alemania está más que lista para recibir a las otras 23 selecciones que estarán participando en el certamen europeo, y será el Allianz Arena, la casa del Bayern Munich que verá como nace esta edición en el encuentro entre Alemania y Escocia.

El espectáculo principal será el partido de los anfitriones, dirigidos por Julian Nagelsmann que buscarán arrancar de buen modo ante una Escocia que pocas dificultades les ha causado a lo largo de la historia, aún así los manejados por Steve Clarke querrán apagar la fiesta alemana.

Las selecciones de los países anfitriones no suelen perder el debut del torneo, la última vez que una selección local cayó en su primer partido de Eurocopa fue Suiza, en el partido inaugural, el 7 de junio del 2008 ante Chequía 0-1.

Para Guatemala, el encuentro será a las 13 horas y se podrá sintonizar en ESPN, al igual que todo el campeonato.

El partido entre Alemania y Escocia estará precedido por una ceremonia especial que incluirá actuaciones de los artistas que protagonizan la canción oficial de la Eurocopa "Fire"; interpretada por la alemana Leony, la agrupación de pop-rock estadounidense OneRepublic y el grupo de DJs italiano Meduza.

También habrá un homenaje a Franz Beckenbauer, fallecido el 7 de enero del presente año. El exdefensor alemán fue campeón del mundo en 1974 y en 1990 como entrenador; además de haber jugado 2 Eurocopas (1972 y 1976).

Los capitanes de las selecciones teutonas de 1980, Bernard Dietz y de 1996, Jurgen Klinsmann; ingresarán al campo junto a la esposa del "Kaiser", para entregar el trofeo en el centro del campo previo a iniciar el partido.

