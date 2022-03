Europa League: El West Ham United y el Frankfurt eliminan al Sevilla y el Betis en las prórrogas

El West Ham igualó la eliminatoria en el minuto 39 con el gol del checo Tomas Soucek. No hubo más tantos después y el choque se fue a la prórroga donde el ucraniano Andriy Yarmolenko, en el minuto 112, marcó el gol que dio la clasificación su equipo y propició la eliminación del Sevilla.

El Eintrach de Frankfurt ha eliminado al Betis de los octavos de Europa League con un gol del argentino Guido Rodríguez en propia meta en el minuto 121 que igualaba el logrado por Borja Iglesias en el 90 que igualaba la eliminatoria y la llevaba a la prórroga.

Cuando ya se vislumbraba la tanda de penaltis, un gol sobre la bocina ha apeado a los béticos de la competición europea con un resultado global de 3-2.

Un torbellino de fútbol ofensivo, arrollador y rebosante de confianza pese a sus limitaciones puso fin a la aventura europea esta temporada del Sevilla, que hincó la rodilla en la prórroga ante el West Ham (2-0) en la caldera del Estadio de Londres.

La vuelta de los octavos de final de la Europa League fue un vibrante choque de estilos entre la verticalidad y la energía de los ingleses frente a la técnica y el ritmo pausado que quiso imprimir un Sevilla más preocupado por defender que por atacar.

Tuvo que ser el ucraniano Andriy Yarmolenko, jaleado por la grada nada más poner el pie en el campo, quien regaló a su país un momento de gloria en sus horas más sombrías.

