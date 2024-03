Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, se pronunció luego de que se diera a conocer que ella subastó la medalla de campeón del mundo de su anterior pareja debido a que su situación económica no es la mejor.

Yésica Frías, exesposa del jugador argentino Exequiel Palacios, acaparó las portadas de los medios de comunicación en su país natal cuando se dio a conocer que ella subastó la medalla de campeón del mundo de su ahora expareja para que pudiera terminar de pagar una deuda.

Sin embargo, ella pasó a aclarar la situación sobre la medalla ante la ola de indignación que se levantó en Argentina, ya que muchos le criticaron el hecho de vender un recuerdo "tan valioso" como el metal que le consagró como campeón del mundo.

Frías declaró para el canal de noticas TN que ella nunca dijo que subastaría la medalla, sino, "Que iba a hacer lo necesario para pagar la deuda".

La argentina indicó que lo que vendió fue una camiseta firmada por el jugador y una réplica de la medalla que le fue entregada a ella por parte de Palacios, aclarando que la original está en posesión de su dueño.

"Yo no iba a subastar las cosas de él, porque sus cosas las tiene él. Yo tengo cosas que él me regaló”, añadió. Frías argumenta que la venta de estas cosas es para pagar un departamento que adquirió cuando era pareja de Palacios, pero a raíz de su separación él ya no se hace cargo de dicho pago.

"Como yo quiero terminar de pagar el departamento y no quiero tener un recuerdo, lo vendí, creo que no está mal", contó.

"¿Cómo yo voy a vender una medalla? Primero que es una medalla que le corresponde a él porque la ganó él. En ningún momento dije que iba a vender la medalla", expresó, pero sí admitió que vendió una replica.

La noticia de la supuesta subasta de la medalla se hizo rápidamente viral y ella dedicó que debía aclarar el tema antes que este pudiera escalar a mayores.

Frías utilizó también sus redes sociales para dar a conocer la situación. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto a un hombre, quien fue el comprador de la camiseta firmada y la réplica de la medalla.

"El comprador de la primera camiseta, una cuota menos", fue lo que expresó en la publicación y dijo que "Voy a vender lo que sea necesario".