La próxima edición dela Champions League experimentará grandes cambios con respecto a su formato de competición. Según la UEFA, estas modificaciones buscan ofrecer lo mejor para clubes, jugadores, y aficionados.

El nuevo formato está pactado para que empiece a funcionar al final de la actual campaña, es decir, se utilizará a partir de la temporada 2024-2025. Todos estos cambios se aprobaron el 10 de mayo de 2022 tras la dedición de la UEFA de introducir un nuevo sistema de competición en abril de 2021.

La principal novedad del nuevo formato es la "eliminación" de la fase de grupos actual. El formato utilizado hoy en día cuenta 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro. En la próxima edición serán 36 clubes los que participarán, es decir, cuatro más.

Al ya no contar con la fase de grupos los 36 equipos participarán en una única clasificación a modo de liga.

Los clubes jugarán ocho partidos contra ocho equipos diferentes en la nueva fase de liga, abandonando el formato de jugar dos veces contra tres rivales en un grupo. La mitad de los partidos será en casa y la otra mitad en condición de visitante.

Para determinar a los rivales ocho rivales de cada club, estos se dividirán en cuatro bombos y cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo.

Según la UEFA, con este nuevo formato los clubes "tendrán la oportunidad de enfrentarse a un mayor número de rivales y aumenta las posibilidades de los aficionados de ver a los mejores equipos enfrentarse más a menudo en las primeras fases de la competición. También dará lugar a partidos más competitivos para todos los clubes".

