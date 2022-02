Falleció Don Hernán, el abuelito de 100 años que apuntaba todos los goles de Lionel Messi en un cuaderno

La historia es tan conmovedora como real. El señor veía todos los juegos del astro argentino que le era posible y si no podía ver alguno le pedía a Julián que se los contara para así no perderle la pista a Messi.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, explicó Julián desde el mencionado perfil en dicha red social.

Toda esta admiración y dedicación no podía pasar desapercibida para el corazón tibio que ostenta Lionel. Es por eso que decidió devolverle un poco de ese cariño mediante un video de 20 segundos.

“Hola Hernán. Me llegó tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Te mando un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento. Nos vemos”, dijo en julio de aquel año.

Finalmente, este día, Julián desde su Instagram se despidió: “Hasta siempre abu. Gracias a vosotros, se fue tranquilo y realmente feliz. Saludo de Messi, “famoso” y con alegría, por eso subo esta foto en la que juntos sonreímos con la de Argentina. Completaré la libreta de sus goles por ti”.