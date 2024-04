Díaz, destacado en el encuentro que afianzó el liderato merengue en la Liga, protagonizó una jugada individual que desencadenó la molestia de su compañero Valverde. El malagueño, con el marcador empatado, optó por una acción egoísta que derivó en la pérdida de la posesión.

"Toca el p* balón, toca el p* balón", fueron las palabras del llamado 'halcón' hacia el seleccionado marroquí, seguidas de una expresión más personal dirigida al suelo. Esta reacción expuso la frustración del uruguayo ante la acción del joven jugador.

De esta forma, la situación, captada por las cámaras de Movistar, refleja la intensidad de los momentos dentro del terreno de juego, donde las emociones pueden desbordarse.

Sin embargo, a pesar de la tensión en el campo, el Real Madrid logró imponerse en un duelo complicado, gracias a un gol de Aurelien Tchouaméni y mantenerse en la cima de la clasificación.

