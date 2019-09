Fifa en Irán, tras la muerte de una aficionada, velará que puedan ingresar las mujeres al estadio

La Fifa espera que las mujeres puedan ya estar presentes en el estadio para el partido clasificatorio para el Mundial 2022 que enfrentará a Irán contra Camboya, indicaron fuentes del organismo.

Según estas fuentes, la delegación que se entrevistará con los responsables del futbol iraní estará formada por tres personas.

Esta visita se producirá tras el anunció este martes por parte de la justicia iraní que investigará la muerte de una aficionada que se inmoló la semana pasada ante un tribunal que debía enjuiciarla por haber tratado de entrar a un estadio.

Sahar Jodayari, de 30 años, fue arrestada el año pasado cuando intentaba entrar en un estadio en Teherán disfrazada de hombre para ver a su equipo favorito, el Esteghlal FC, según la web de información deportiva Varzesh3, que cita a su hermana.

Apodada ‘la chica azul’, en referencia a los colores del Esteghlal, Sahar Khodayari se prendió fuego la semana pasada delante de un tribunal cuando le dijeron que iba a ser encarcelada durante seis meses, indicaron varios medios.

En Irán, las mujeres no pueden entrar a los estadios desde la revolución islámica de 1979, ya que los responsables religiosos argumentan que deben estar protegidas de la “atmósfera masculina” y no mirar “a hombres semidesnudos”.

In this interview with BBC World I said we don’t need empty words from @FIFAcom we want FIFA to sanction Islamic Republic’s Footbal team. #SaharKhodayari died from setting herself on fire after received 6 month jail term for sneaking into stadium.#FifaStandUp4Sahar

#bluegirl pic.twitter.com/Ur5uacJjqq

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 10, 2019