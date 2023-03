Fifa pospone el sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia y su realización corre peligro

“La Asociación de Futbol de Indonesia (PSSI) está calculando el posible impacto negativo en el futbol de Indonesia tras la cancelación del Sorteo de la Copa Mundial Sub 20 de la Fifa en Denpasar, Bali. Inicialmente, el sorteo del grupo de países participantes en la Copa Mundial Sub 20 de la Fifa se realizará el 31 de marzo de 2023.” es lo que comunica en su pagina web la Asociación de Futbol de Indonesia tras darse a conocer que Fifa ha pospuesto el sorteo de la fase de grupos del Mundial Sub 20 que estaba programado para realizarse 31 de marzo.

La noticia se dio a conocer ocho semanas antes del inicio del torneo que se jugaría en seis ciudades del país asiático.