Filtran más audios de Piqué: qué dijo sobre Sergio Ramos y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

“Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades en lugar del problema real que es que me han sustraído información de manera ilegal de mi teléfono”, dijo Rubiales este miércoles en rueda de prensa.

Y en medio de sus declaraciones, se filtraron nuevos audios, en los que Rubiales y Piqué hablan sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Sergio Ramos.

El Confidencial publicó la conversación, en la que el defensor manifestó su deseo por estar en Tokio 2020: “Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir. Me hace una ilusión que te c… jugar los Juegos Olímpicos”. Rubiales le respondió que “Yo ya se lo comenté al míster (entrenador) y él lo sabe”.

En ese audio de WhatsApp, Piqué le pide a Rubiales que esa conversación quede en secreto.

Piqué también le envió un enlace a Rubiales, sobre una noticia que decía que Sergio Ramos quería ir a los Olímpicos. “Ni idea. Palabra que me quedé de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”, respondió el dirigente.

Dos días después, Rubiales le dijo a Gerard: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo”. A esto, Piqué respondió: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”.