Fin a la novela: Atlético y Barcelona cierran el traspaso de Griezmann con un contrato hasta 2026

El pasado miércoles, el medio digital ‘Mas Atlético’ adelantó que la operación estaba acordada por 20 millones de euros más variables.

Su participación de media hora en media hora en los siete primeros compromisos oficiales de la temporada ante Getafe, Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Celta, Oporto y Leverkusen, hasta el derbi contra el Real Madrid, que lo jugó de inicio, para volver a la suplencia en Sevilla, y luego a la titularidad en Bélgica, respondía a la medida de presión adoptada por la directiva del Atlético para rebajar el precio de 40 millones de euros de la opción de compra obligatoria que recogía la cesión en el caso de que el futbolista disputara al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los encuentros disponible en dos temporadas.

“Siempre tuve la misma situación y me comporto en relación a lo que creo que me tengo que comportar (…) Siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme. Y a los hechos me remito. A partir de ahí, sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá pueda seguir mejorando y creciendo, porque está en ese camino”, dijo este viernes Diego Simeone, su entrenador.

En ese sentido, Griezmann estaba actualmente en un 68 por ciento de partidos jugados en los que cumplía con ese requisito.

Desde su cesión en el verano de 2021 desde el Barcelona al Atlético, el delantero había jugado al menos 45 minutos en 32 de los 47 encuentros que ha estado disponible para Diego Simeone entre la pasada campaña (30 de 37), con un 81 por ciento, y la actual (2 de 10), un 20 por ciento, aunque el nuevo acuerdo ya dejará atrás todos esos cálculos, porque el delantero francés será rojiblanco sin esperar al final del curso.

Ni en el Atlético, hasta esta temporada, ni en el Barcelona, ni siquiera con Ronald Koeman, ni en la Real Sociedad, desde que ascendió al primero equipo, habría atravesado una serie tan larga como suplente en su carrera profesional. “Es lo que hay. No está en mis manos. Agradezco estar aquí. Mi familia y yo estamos contentos. Quiero más, pero voy a dar todo en los minutos que juegue. Todo por el Cholo (Simeone), por el club, por la afición… Y a disfrutar”, expresó hace unas semanas Griezmann, en declaraciones a ‘Movistar’.

