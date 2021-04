Florentino Pérez lo deja claro: “La Superliga es para arreglar una situación muy mala del futbol y Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid”

Florentino Pérez descartó que Cristiano Ronaldo regrese al Real Madrid. Foto Prensa Libre: AFP.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, justificó la decisión de crear la Superliga europea como “solución para arreglar una situación muy mala del futbol y paliar los ingresos perdidos” por los grandes clubes, a la vez que negó que la competición vaya a ser cerrada y desaparezcan las Ligas nacionales. Además, dejó claro que Cristiano Ronaldo no regresará al Real Madrid.

Sobre los temas del club blanco el presidente dejó claros algunos puntos que en los últimos meses han causado una avalancha de rumores. Por ejemplo, en el caso de Sergio Ramos expresó que le quiere mucho, “pero la situación es muy mala ahora”. Con este se dejó abierto que quizás deje el club merengue. Ramos aceptó un descuento del salario con el objetivo de seguir, pero ahora no se sabe a ciencia cierta.

En el caso de Cristiano Ronaldo, explicó que no volverá al Real Madrid. “Ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero ya no tiene sentido. Una segunda etapa a estas alturas no le hace sentido. Además, CR7 tiene contrato vigente con la Juventus.

Sobre Vinicius dijo que no se vende ni se toca. Y sobre Zinedine Zidane dejó claro que “es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí, que no aguanta las ruedas de prensa”. Sobre cuando le dicen que fiche a (Kylian) Mbappé contestó: “Tranquilo.”

En el caso de la Superliga expresó que “los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del futbol. Se han perdido 5 mil millones de euros. El año pasado teníamos un presupuesto de 800 y en vez de eso, terminamos en 700 la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas 400 millones menos el Real Madrid”, dijo Pérez, en el programa español El Chiringuito de Jugones.

“Cuando no tienes más ingresos que los de la televisión, la única manera es haciendo partidos más competitivos, que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido”, consideró.

Para Florentino, el futbol tiene que “evolucionar, como la vida, las empresas, las personas, las mentalidades o las redes sociales. Hay que adaptarse a los tiempos que vivimos”.

“Ahora el futbol lleva perdiendo interés y se nota que las audiencias bajan y los derechos audiovisuales disminuyen. Algo había que hacer y la pandemia nos ha dicho que lo hagamos con urgencia”, confesó.

“Estamos todos arruinados. Lo hacemos para salvar el futbol, que estamos en un momento crítico. Un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milán son más atractivos que un Manchester con un equipo modesto de Liga de Campeones”, señaló.

“El futbol en este momento ha bajado su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición que la puedan ver. La Liga de Campeones es atractiva a partir de cuartos. Jugamos con equipos modestos que no tiene atractivo y si ahora lo hacemos entre los grandes toda la temporada es imbatible. Una vez que tenemos el dinero lo repartimos porque el fútbol funciona con solidaridad”, manifestó.

Florentino desveló que al París Saint Germain no le han invitado de momento. “Somos doce equipos y podemos ser quince”, comentó el presidente del Real Madrid, que también cuenta con el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.