El veterano futbolista Franck Ribéry inicia una nueva aventura en la Fiorentina

“¡Ribéryssimo!”, como titula el Corriere dello Sport, uno de los tres grandes periódicos deportivos italianos. El veterano extremo francés llegó como una estrella de rock al aeropuerto de Florencia este miércoles, aclamado por los aficionados de la Fiorentina y recibido por Giancarlo Antognoni, campeón del mundo en 1982 y leyenda del club toscano, del que es uno de sus dirigentes.

“Bienvenido, leyenda”, tuiteó el club de la Serie A junto a una foto de Ribéry sobre la pista de aterrizaje mostrando una bufanda del club.

“Estoy feliz, estoy aquí con mi familia. Hablé durante una semana con la Fiorentina, también hablé con Luca Toni (su antiguo compañero en Múnich, y ex de la Fiorentina). Me dijo que la Fiorentina es un gran club y que la ciudad es hermosa“, afirmó en un video subido a Facebook por su nuevo club.

La antigua gloria del Bayern de Múnich, de 36 años, vestido con un polo ‘viola’, llega libre de contrato luego de su salida del club bávaro tras 12 temporadas y 23 títulos.

Ribéry, anunciado oficialmente horas después, descubrirá una nueva liga en el Calcio, cuando podría haber elegido el dinero de China o del Golfo. Los medios italianos señalan además que declinó una oferta de Los Angeles Galaxy de Estados Unidos.

“Para mí era crucial que firmase un contrato de dos años”, confesó a la cadena alemana de Sky Sports. “Otro factor importante es poder tener a mi familia conmigo. Estoy muy feliz de poder jugar a futbol de alto nivel aún dos años más”, añadió.

A pesar de una última temporada muy complicada (16º), la Fiorentina sigue siendo un club histórico y ambicioso en Italia, y la llegada de Ribéry aparece como el primer gran golpe del nuevo presidente, el empresario italo-estadounidense Rocco Commisso.

“Mañana lo presentaremos ante toda la ciudad. Abriremos el estadio Artemio Franchi para que todo el mundo pueda saludarlo. Esperamos un estadio lleno, como lo merece este campeón”, declaró Joe Barone, el representante de Commisso en Italia.

Ribéry estará en efecto en conferencia de prensa el jueves antes de ser presentado a los tifosi en su nuevo estadio.

Hello Fiorentina. 🙌🏼 A new chapter for me and my family is beginning. Blessed and happy to sign a new contract at a great club in a great city. 🙏🏼 Looking forward to the future with my new teammates and all the fantastic fans here. 💪🏼 #ForzaViola https://t.co/kIoVU6sxHL

— Franck Ribéry (@FranckRibery) August 21, 2019