La Selección de Países Bajos se une a las otras 6 selecciones que consiguieron su pase a los 8 mejores de Europa dejando en el olvido a una Rumania que sorprendió en la fase de grupos quedándose con el liderato en su grupo.

Los dirigidos por Ronald Koeman accedieron a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares, en su grupo lograron ganarle a Polonia, empataron ante Francia y fueron vencidos por Austria en un gran partido.

El Allianz Arena fue testigo de rumanos y de la "Naranja Mecánica" enfrentándose por segunda vez en el certamen europeo, en 2008 Países Bajos se llevaron la victoria en la fase de grupos 2-0.

El primer gol lo hizo el jugador del Liverpool, Cody Gakpo al minuto 20 que recibió pegado al costado zurdo, encaró a Ratiu y soltó un latigazo al palo corto imposible para la estirada de Nita.

Este tanto se convirtió en el tercero para el de 25 años en la Eurocopa, sus 12 goles anotados para su selección han sido en partidos oficiales, también hizo 3 anotaciones en el pasado Mundial de Qatar 2022.

Los otros goles cayeron en los minutos finales, Memphis Depay, tras estar bajo presión en la línea del córner manda el balón elevado para que Gakpo reciba y este desborda por la banda izquierda, pasando el balón a Donyell Malen que define y finalmente, en un contraataque el propio Malen corrió desde la mitad de la cancha y metiendo el balón en el primer palo, cerrando el partido; el jugador del Borussia Dortmund había marcado un autogol frente a Austria y hoy ha saldado su deuda tranquilizando a su país con este doblete.

Desde la edición de año 2000, Países Bajos no ganaba en tiempo reglamentario un partido de eliminación directa (6-1 vs Yugoslavia); y desde 2004 no pasaba del primer partido de eliminatoria en la Eurocopa, ganó en penales ante Suecia.

Ahora los neerlandeses esperarán rival, hasta esta tarde a las 13 horas de Guatemala, el ganador entre Austria y Turquía.