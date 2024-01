Gala The Best 2024: Cuándo y dónde verla, con Messi, Haaland y Mbappé en la lucha por el trono del futbol mundial

En la vibrante escena futbolística del 15 de enero de 2024, Londres se viste de gala para recibir la ceremonia de los premios FIFA The Best, un evento que destaca a los mejores exponentes del deporte rey en el último año.

El majestuoso auditorio Eventim Apollo será el epicentro de la octava edición de estos premios, comenzando a las 13:30 horas (Guatemala). En una noche llena de emoción, en la que se entregarán nueve premios individuales, incluyendo mejor jugador y jugadora, mejor portero y mejor portera, además de reconocimientos al entrenador masculino y femenino. El Premio Puskas al mejor gol, el Premio FIFA Fair Play y el Premio Aficionado FIFA también estarán en juego. Asimismo, la FIFA dará a conocer los equipos FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino.

En la disputa por el trono masculino, Haaland y Mbappé buscan destronar a Messi, el tercer finalista y actual ganador del galardón. Aunque Messi triunfó el año pasado tras liderar a Argentina en la conquista del Mundial, Haaland se erige como el candidato principal, respaldado por su impresionante triplete con el Manchester City: Premier League, FA Cup y Champions League, siendo también el máximo goleador de la última Liga de Campeones.

Por su parte, en la categoría femenina, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso y Linda Caicedo se enfrentan en una batalla reñida. Bonmatí y Hermoso, tras ganar el primer Mundial femenino español, son las favoritas, aunque la actual poseedora del Balón de Oro, Bonmatí, parece tener la ventaja. Su destacada actuación en la pasada Copa del Mundo y su contribución al Barcelona sugieren que podría suceder a Alexia Putellas como la ganadora del The Best.

En la competencia por el mejor entrenador, Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter de Milán) y Luciano Spalletti (Nápoles) son los nominados. Guardiola, con su triple corona la temporada pasada, se erige como el favorito. Mientras tanto, Jonatan Giraldez (Barcelona), Emma Hayes (Chelsea) y Sarina Wiegman (Inglaterra) compiten en la categoría de mejor entrenador femenino.

Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bonou ‘Bono’ (Sevilla/Al Hilal) y Ederson (Manchester City) compiten por el título de mejor portero, mientras que Mckenzie Arnold (West Ham), Cata Coll (Barcelona) y Mary Earps (Manchester United) buscan el reconocimiento en la categoría de mejor portera. El Puskas, galardón al mejor gol, tiene como finalistas a Julio Enciso (Brighton & Hove Albion FC), Guilherme Madruga (Botafogo Futebol Clube) y Nuno Santos (Sporting CP).

De esta manera, la gala, que se celebra por tercera vez en Londres, se transmitirá en directo a través de la página oficial de FIFA. Además, puedes seguir el minuto a minuto con todos los detalles de esta octava edición de los premios FIFA, revelando quién se lleva el premio principal en las categorías masculina y femenina en las redes sociales de Tododeportes.

Con un total de once premios en juego, la gala del The Best 2024 promete ser una noche emocionante, donde jugadores y entrenadores de todo el mundo aspiran a consagrarse en esta octava edición.