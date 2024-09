“Ganan 100 veces más”: La denuncia de una jugadora sobre la brecha salarial en el futbol

El mundo del futbol femenino ha vuelto a entrar en una polémica tras las declaraciones de la futbolista suiza de la Juventus, Alisha Lehman, quien denunció públicamente que su pareja, el centrocampista brasileño Douglas Luiz, gana "100 veces más" que ella, a pesar de realizar el mismo trabajo.

Durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo italiano más antiguo de Europa, la delantera de 25 años aseguró que a las futbolistas "les gustaría tener el mismo salario que los hombres. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo".

Luiz fichó por la Juventus, el mismo equipo que su pareja, el 30 de junio de 2024, y actualmente gana €8.5 millones (Q73 millones 160 mil) anuales, a pesar de ser menos popular en redes sociales que Lehmann.

La suiza cuenta con 17 millones de seguidores en Instagram, frente a los 1.5 millones del brasileño, y ella indicó que la diferencia salarial se debe a que es mujer. "Es algo que me afecta por mi género, aún queda mucho camino por recorrer y puede que quizás nunca habrá igualidad", comentó.

La vida de Lehmann

"Cuando escucho chistes sobre el fútbol femenino, siempre pregunto ¿Alguna vez han visto un partido? Probablemente no, porque ahí te das cuenta de lo buenas y apasionadas que somos. Estamos en 2024 y algunos todavía vivan detrás de las montañas", apuntó la futbolista.

"No vivo como una estrella, sino como todos los demás. Cuando la gente me ve en las redes sociales piensan que vivo una vida diferente, pero ese no es el caso. Vivo una vida normal. Voy a casa, cocino, hago las mismas cosas que todos los otros", mencionó Lehmann.

Alisha y Douglas comenzaron a salir en 2022, cuando ambos se encontraban en el Aston Villa inglés, y la situación era similar, el brasileño tenía un contrato millonario frente al de su pareja, que comenzaba a volverse popular en la web.

Ahora que ya está más posicionada en las redes sociales, Lehmann comentó que utiliza su popularidad para promocionar el futbol femenino, tanto en Inglaterra como en Suiza e Italia, ya que solamente de esa manera podrá haber una mayor igualdad.