Gareth Bale: “El plan original era hacer una temporada en los Spurs y después me quedará un año más en el Real Madrid”

Los planes del galés Gareth Bale pasan por volver al Real Madrid una vez que termine su cesión al Tottenham, que expira al final de la presente temporada, afirmó el jugador este martes en rueda de prensa. “No hay distracciones para mí”, dijo Bale en una rueda de prensa. “Creo que la principal razón para venir a los Spurs este año era jugar más”, añadió.

El delantero galés regresó en septiembre al Tottenham para una segunda experiencia en el club londinense, después de no contar mucho en el Real Madrid para Zinedine Zidane.

Hasta ahora, Bale no ha dado todo lo que se esperaba de él en Premier League, con una plaga de molestias físicas, una forma inconsistente y una disputa con el técnico del Tottenham, José Mourinho, sobre si estaba recuperado para un partido de FA Cup en campo del Everton.

El contrato del jugador de 31 años con el Real Madrid termina al final de la temporada 2021-22 y reveló que volverá a España tras la Eurocopa que se disputa este año.

“Con la Eurocopa al fondo, quería llegar en forma. El plan original era hacer una temporada en los Spurs y después me quedara un año más en el Real Madrid. Mi plan es volver, esto es lo tengo planeado ahora”, explicó.

Mourinho afirmó este mes que el futuro de Bale más allá de esta temporada es asunto del Real Madrid.

Finalmente, mostrando señales de su mejor forma, Bale, ganador de cuatro Ligas de Campeones con el Real Madrid, marcó recientemente seis goles en siete partidos.

Pero Bale volvió al banquillo en el partido que significó la eliminación del Tottenham en Europa League en campo del Dinamo Zagreb, el pasado jueves, y en la victoria el domingo en campo del Aston Villa, en Premier League.

