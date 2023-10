Gerard Piqué amenaza con Llevarse al FC Andorra del Principado: Un desafío en el mundo del fútbol

Las declaraciones de Piqué, que se hicieron públicas a través de la red social X (anteriormente Twitter), revelan su profunda frustración. En sus palabras: “Hemos invertido más de cuatro millones de euros en el Estadio Nacional para que La Liga nos permita jugar, y ahora nos están expulsando. No existe en Andorra ninguna instalación deportiva con las condiciones necesarias para competir el próximo año. Gracias por echarnos del país. No nos queda otra opción que marcharnos y cambiar el nombre del club. Felicidades, han dejado a Andorra sin fútbol profesional”.

Este enfrentamiento verbal surge como respuesta a las acciones del Secretario de Estado de Deportes de Andorra, Alain Cabanes, quien ya había expresado su negativa a permitir que el FC Andorra continúe utilizando el Estadio Nacional. Cabanes había afirmado: “Ayudaremos a mediar o encontrar un lugar para que puedan comenzar la temporada, pero no será en el Estadio Nacional”.

Estas declaraciones también fueron respaldadas por Mònica Bonell, la Ministra de Deportes, Juventud y Cultura del Principado. La situación se complica aún más debido a la validez de dos años del convenio para el uso del Estadio Nacional de Andorra la Vella, propiedad del Gobierno de Andorra. Este acuerdo finaliza en junio de 2024, y la idea es que la instalación vuelva a ser polivalente y se instale césped artificial.

En medio de esta controversia, el VPC Andorra, un equipo de rugby del Principado, continúa utilizando el Estadio Nacional para sus partidos. Sin embargo, el rugby se vio obligado a trasladarse a Encamp por un tiempo, y se espera su regreso en junio de 2024.

Otro punto importante es la inversión planificada por el Gobierno de Andorra para cambiar la superficie del Estadio Nacional de césped híbrido a césped artificial durante el verano. Esta modificación estaba destinada a permitir que el FC Andorra juegue sus partidos en la Liga Hypermotion, la segunda división española.

La historia del FC Andorra, que Gerard Piqué adquirió en diciembre de 2018, es notable. Piqué liquidó la deuda del club, que ascendía a unos 600,000 euros, a través de su empresa Kosmos Holding. El equipo estaba en la Primera Catalana y ascendió a la Tercera División en su primer año. Luego, compraron una plaza en la Segunda División B española tras la desaparición del Reus Deportiu.

Este ascenso administrativo los llevó a la Segunda División y luego a la Primera RFEF, donde actualmente ocupan la decimoquinta posición en su segundo año en el fútbol profesional.

