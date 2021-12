Gianluigi Buffon sobre Cristiano Ronaldo: “La Juventus perdió ese ADN de ser un equipo”

En una charla exclusiva con el exfutobolista Hristo Stoichkov para el canal deportivo TUND de México, Gigi Buffon confesó que la unidad y la comunión que existía en el vestuario de la Vecchia Signora se perdió cuando el astro portugués llegó a Italia.

En esa entrevista, el histórico portero italiano fue duro en su análisis sobre lo que sucedió con el atacante en Turín. Claro, reconoció que él y Cristiano lo hicieron bien cuando compartieron vestuario, pero aseveró que el equipo perdió el ADN.

“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain y no puedo explicar lo que sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo”, expresó Buffon en la charla con TUDN.

Además, Buffon recordó la más reciente oportunidad que tuvo de conseguir su primera Liga de Campeones, en 2017, cuando el Real Madrid de Cristiano y Zidane le quitaron la oportunidad.

Según el guardameta de 43 años antes de que llegara Cristiano Ronaldo había una “unidad” que se perdió.

Gianluigi Buffon's first match in Serie A, 19/11/1995. The rest is history… pic.twitter.com/iJWQe0jpYp

— 90s Football (@90sfootball) May 6, 2017