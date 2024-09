No fue un día para la subcampeona del mundo, la Selección de Francia en el Parque de los Príncipes.

El cuadro que dirige el técnico Didier Deschamps se estrelló en su estreno en la Liga de Naciones de la Uefa que se celebró este viernes 6 de septiembre ante la Selección de Italia.

Ni Mbappé, ni ninguna del resto de estrellas francesas fueron capaces de darle salida a la presión que ejerció Italia durante gran tramo del encuentro y fue gracias a los goles de Federico Dimarco (minuto 30), Davide Frattesi (51) y Giacomo Raspadori (74) que pudo ganar.

Francia había comenzado bien, ya que apenas en 13 segundos ya lo ganaba gracias a Bradley Barcola. El ariete del PSG puso por delante a su equipo con el gol más rápido en la historia de la selección gala.

Poco le sirvió ese tanto a los locales, ya que en el primer tiempo Dimarco pudo igualar tras una gran jugada colectiva y ya en la segunda mitad Frattesi y Raspadori pusieron tierra de por medio en el marcador.

Francia jugará ante Bélgica el 9 de septiembre en Lyon en la segunda fecha de la Liga de Naciones, mientras que Italia se enfrentará a Israel el mismo día.

En otros partidos celebrados este 6 de septiembre, Bélgica derrotó 3-1 a Israel; Gales igualó sin goles con Turquía; Islandia venció a Montenegro 2-0; Eslovenia y Austria empataron 1-1 y Rumania recetó un 0-3 a Kosovo.

La Liga de Naciones de la Uefa continuará el 7 de septiembre con partidos como Irlanda vs Inglaterra, Países Bajos vs Bosnia y Herzegovina y Alemania vs Hungría.