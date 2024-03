En medio del caos por el tanto no concedido a Bellingham, las redes sociales rescataron una escena similar protagonizada por Oliver Atom (Tsubasa Ozora en Japón) en la icónica serie Supercampeones, cuando el protagonista busca la portería, y el portero rival, Richard Tex Tex (Ken Wakashimazu), no puede parar el remate y el árbitro marca el final del encuentro cuando parecía que el esférico no ingresaría al quedar cerca de la línea. Este desenlace genera paralelismos notables con la situación vivida en el estadio de Mestalla por diversos internautas.

De entre las opiniones varias que se pueden leer en X, destaca la de @tonhitoRCD, quien dice: "La capacidad de predicción de Oliver y Benji es comparable a la de los Simpson". Al igual que @SMmad90, quien escribió: "Gil Manzano apareció en Oliver y Benji". En la misma línea, @LaTrompetaDeAsi puso: "Oliver y Benji eran Los Simpsons en el mundo del fútbol. Vieron venir lo de Gil Manzano".

Volviendo a la realidad, la acción de Gil Manzano no solo privó al Real Madrid del gol de la remontada, sino que también expulsó a Bellingham con roja directa, por los reclamos del mediocentro, quien llegó a proferirle, en inglés, "es un p**** gol", desatando la furia en el campo y en las redes. Debido a esto, su entrenador, Carlo Ancelotti, expresó su descontento, superando incluso la frustración por el gol anulado.

Tras el partido, visiblemente molesto, el italiano comentó: "Nos ha molestado la roja a Jude Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, solo ha dicho la verdad que era gol". Las protestas del jugador inglés le valieron una expulsión y podrían acarrearle una sanción adicional por parte del Comité de Competición.

Con el reglamento en mano, la redacción del acta escrita por Gil Manzano podría costarle al exBorussia Dortmund, entre dos y tres partidos. Ante esta posibilidad, el Real Madrid planea presentar un recurso para minimizar la pena o incluso anularla, de acuerdo a la información del Diario Marca, por lo que la incertidumbre rodea el desenlace de este episodio.

De esta manera, Bellingham, a pesar de no destacar en el partido, emergió en el último segundo para marcar el gol decisivo. Sin embargo, la decisión arbitral le privó de la victoria y la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora, que se mantiene en 16 tantos.

Por su parte, el exárbitro internacional, Mateu Lahoz, cuestionó en el programa, Tiempo de Juego de la Cadena Cope, la actuación de Gil Manzano, considerándola un "error sistemático" y señalando un posible "desconocimiento del juego". "Me preocupa que un árbitro de 11 años de experiencia tenga ese error tan grande. Hay demasiado ego", ratificó.

I’m crying at this video, Ancelotti was upset with Jude for getting sent off and Jude was like I didn’t do anything just said “it was a f*cking goal” then you see Ancelotti’s anger shift towards the referee 🤣pic.twitter.com/JA8Igkmm3v