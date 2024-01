Golden Lion viaja 6,500 km para disputar la Copa de Francia y recibir 12 goles del Lille

El Lille arrancó el 2024 con un festín goleador, con sendos tripletes del kosovar Edon Zhegrova (33, 41, 42) y del canadiense Jonathan David (25, 36, 75) y dobletes de Yusuf Yazici (11, 45) y el islandés Hakon Haraldsson (64, 78). El portugués Tiago Santos (57) y Amine Messoussa (89) también se unieron a la fiesta.

Una goleada que permitió al equipo del norte de Francia lograr la victoria más holgada de su historia, superando un 12-1 contra el Saint-Quentin en 1945.

Ante el equipo amateur de Saint-Joseph, comuna de 16 mil habitantes en el centro de la isla, el técnico del Lille formó con su mejor once, para evitar cualquier riesgo en una competición que tradicionalmente depara sonadas sorpresas.

Seis veces campeón de la Copa de Francia (1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011), el Lille prosigue así su camino en la competición del KO.

Más apuros pasó el Niza, actual segundo clasificado en la primera división, que solo tras los penales pudo eliminar al Auxerre, de segunda, (0-0, 4-2 en penales).

El arquero internacional polaco del Niza, Marcin Bulka, demostró una vez más por qué motivo es considerado un especialista en la materia.

En otro de los duelos de este sábado, el Brest (4º en la tabla de la Ligue 1) se impuso 1-0 al Angers, líder de la Ligue 2.

