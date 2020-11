Goycochea llora por Diego Maradona: “es un pedazo de vida que se nos va”

Sergio Goycochea se rompe al recordar a Maradona en el féretro.

Imposible olvidar las hazañas de la Argentina de Diego Maradona en Italia 90 sin la gran actuación del arquero Sergio Goycochea, el mismo que este 26 de noviembre rompió en llanto al recordar a su ídolo.

Entrevistado por la televisión pública argentina, Goycochea trajo a la memoria que en 1990 había entrado a la Casa Rosada, la casa de gobierno, para recibir la ovación del público al haber ganado el subcampeonato.

Esa vez estuvo a la par de Diego. Ahora, 30 años después, volvió a entrar a la Rosada, pero ahora la vida le puso un reto insuperable, despedirse del Diez, que yacía en un féretro.

➡️ ¡NO PUDO MÁS!😢 Sergio Goycochea recordó a Diego A. Maradona: "A veces me cuesta, es un pedazo de vida que se te va" #DiegoEterno pic.twitter.com/C2I93q2HOk — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) November 27, 2020

“Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, exclamó el arquero.

“Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así todas las cosas que uno puede sentir de la relación con Diego, con idas y vueltas, con todo lo que significaba porque era así, amado y odiado, era su vida pero despertaba todas estas cosas”, añadió.

El ídolo argentino fue inhumado hoy, al término de una vertiginosa jornada de tristeza, llanto, incidentes fuera del orden público que incluyeron detenidos y heridos.