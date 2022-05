Gracias a la recomendación de Cristiano Ronaldo, su pareja Georgina Rodríguez pudo ver la remontada del Real Madrid en la Champions

El mundo se enteró que ‘Mister Champions’ estuvo al pendiente del juego, luego de unas declaraciones de Georgina que le han dado la vuelta al mundo.

Cuando el juego entre el Real Madrid y el Manchester City estaba por terminar y lo ganaba el conjunto inglés, Rodríguez daba por hecho que los de Pep Guardiola pasarían a la final y mandó al ‘Bicho’ a dormir, pero este conociendo el entorno del equipo madridista le dio un consejo que al final le terminó dando la razón.

“Mientras veía el partido de semifinales entre el Madrid y el City alrededor del minuto 85, dije que se acabó, así que podemos irnos a dormir. Cristiano me dijo que no terminaba hasta que el árbitro no pite el final y tenía razón”, declaró Rodríguez.