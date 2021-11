“Gracias por llamar ¡Adiós, capitán”: Ciro Ferrara en su emotivo mensaje a Diego Maradona

El exdefensa de la Selección de Italia conversa como contándole a Diego que solo esperaba su llamada, la de nadie más, a un año de su partida.

“Me has cogido desprevenido, ¿eh? Quién mejor que tú para hacerlo”, sonríe Ciro mientras continúa con su conversación.

Agrega: “Todo se ha vuelto doloroso y oscuro. La luz se ha velado. De repente nos faltaba sangre caliente en las venas. No estábamos preparados. No Diego, no lo estábamos”.

Mientras recita su llamada telefónica con el Pelusa en el fondo se escucha un piano y una guitarra que le acompañan con sonidos melancólicos.

Ferrara junto con Maradona conquistó en el Nápoli dos Ligas italianas, una Copa de la UEFA, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia, interpretó una conversación imaginaria con su excompañero y amigo en la que le cuenta el dolor que provocó su partida, el 25 de noviembre de 2020.

La ciudad de Nápoles será uno de los puntos donde más homenajes se realizarán a Maradona al cumplirse el primer aniversario de su muerte. El club lanzó hace unos días una camiseta especial y edición limitada con la imagen de Maradona.

El final del vídeo es lo que más impacta. “Ahora tenemos que despedirnos, supongo. Hagámoslo rápido porque siento que mis ojos se llenan de lágrimas. Pero primero dime una cosa, ¿Cómo estás, Diego? Bien, qué alivio. Tenía un peso en el estómago y mil pensamientos. Gracias por llamar. No olvides que te quiero mucho. Adiós Diego. Adiós capitán”.

Ferrara, quien junto a Maradona conquistó en Napoli dos Ligas italianas, una Copa de la UEFA, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia, interpretó una conversación imaginaria con su excompañero y amigo en la que le cuenta el dolor que provocó su partida, el 25 de noviembre de 2020.

“Mañana despertaremos y tendremos el corazón más pesado: hablarán los silencios y las oraciones más que cada palabra. Te quiero mucho, adiós capitán“, expresó Ferrara.