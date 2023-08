Graves lesiones Europa: La lista de futbolistas afectados y qué dicen los entrenadores al respecto

Mikel Arteta, timonel del Arsenal, se expresó así tras confirmarse la lesión de Jurrien Timber, futbolista neerlandés que costó al equipo londinense alrededor de 40 millones de euros y que, con apenas 22 años, sufrió una afección del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo cual lo obliga a pasar por el quirófano y perderse la temporada completa:

“Con los partidos, las giras, el Mundial en diciembre, más esto, más aquello, más los partidos internacionales. Es mucho. Es demasiado para los jugadores. Es increíblemente exigente. Cuando miras los próximos 36 meses del calendario para estos jugadores, es mejor no mirarlo. Es increíble lo que van a hacer”.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City ha sido uno de los primeros en quejarse de la situación, esto tras perder por varios meses a Kevin De Bruyne, uno de sus jugadores estrella y líder de su plantilla: “Es una putada lo de De Bruyne, es un jugador muy importante para nosotros. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados… Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, la gente cae”, afirmó.

“Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque ‘show must go on’. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan ‘no jugamos’”, añadió.

La plantilla de Carlo Ancelotti en el Real Madrid precisamente ha sido de las más afectadas, ya que en apenas unos días perdió a dos de sus piezas clave, el portero belga Thibaut Courtois y el defensa brasileño Eder Militao, ambos afectados por lesiones del ligamento cruzado, mientras que en su pretemporada su reciente fichaje el turco Arda Güler ni siquiera pudo debutar al verse afectado por un menisco.

“Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola“, aseguró Ancelotti este 18 de agosto, y continuó: “Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más minutos y partidos, es bastante sencillo, para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad“.

“Es lo que tienes que hacer, pero el problema es que los entrenadores y jugadores no pintan nada. Quien decide ve que el futbol no parece tan entretenido y quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero, cuando hay que quitar para mejorar la calidad“, agregó.

Finalmente, el italiano puntializó que los jugadores “Son los más afectados, los que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. A veces están afectados por lesiones. No sé cuándo va a cambiar, hasta que no se cansen los jugadores es difícil que cambie“.