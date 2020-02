Guardiola devuelve los elogios a Zidane y piropea al Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Lo que ha hecho Zidane en Europa creo que no se va a volver a repetir y demuestra la magnitud de este equipo, en el que pasan generaciones y el que está sabe el peso del pasado de esta competición. Se puede competir dentro, es posible, pero fuera es imposible”, manifestó Guardiola en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

“Haberlo conseguido tres años seguidos demuestra que en esta competición y en Europa no hay nadie mejor que ellos. Para nosotros es un gran reto enfrentarnos y aprender, nos apetece jugar contra ellos y estar a la altura de la competición”, añadió.

Tras desvelar Zidane los dos días en los que aprendió de charlas con Guardiola en Múnich cuando se formaba como entrenador, el técnico catalán aseguró que fue un “honor” compartir esos momentos.

“Tuvimos charlas y fue muy bien, en aquel momento empezaba a entrenar el jugador que fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Que nos visitara fue un honor. Luego cada uno hace lo que siente, Zidane así lo ha hecho y mal no le ha ido”, dijo.

“Todos cuando empezamos tenemos sueños y es bueno que una persona como Zidane que ha sido en el fútbol lo que ha sido, haya tenido el éxito que ha tenido como entrenador”, añadió.

Donde no coincidió Guardiola con Zizou fue en que sea el mejor. “Agradezco sus palabras y no le quiero llevar la contrario, pero no lo soy. Nunca he pretendido ser el mejor a través de mi profesión, ni lo voy a intentar ser porque depende de los futbolistas. Si ganas tienes más elogios y si pierdes más críticas”.