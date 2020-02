Guardiola quiere que Messi siga en el Barcelona

“Se quedará allí, ese es mi deseo”, afirmó Guardiola, para terminar con los rumores que han existido en los últimos días.

“No voy a hablar sobre jugadores que están en otros clubes. Creo que terminará su carrera allí, ese es mi deseo”, repitió.

Informaciones en España e Inglaterra han sugerido que Messi podría marcharse tras el intercambio de declaraciones con el director deportivo del club, Eric Abidal.

Guardiola fue el técnico del Barcelona de 2008 a 2012 y trabaja junto a excomponentes del equipo deportivo del club catalán como Ferran Soriano y Txiki Begiristain en el City, por lo que se habla de que el equipo de la Premier League podría llevarse a Messi si dejara el Camp Nou.

PEP 💬 A year ago people said we were unstoppable and no one can beat us. I don't know what will happen in the future. We will do whatever we can to reduce the gap. When we got 100 points we were 25 ahead.

Liverpool reduced that to one point and are now ahead. That is reality.

— Manchester City (@ManCity) February 7, 2020