Con dos golpes rápidos de los llamados socca warriors, el primero conseguido por, Che Benny y luego sobre el final del primer tiempo, Shane Hospedales, aumentó la cuenta a 2-0.

Antes de ir al descanso, la Bicolor, dirigida por Eduardo Estrada, pudo recortar distancias, pero la pelota, pegó en el poste.

Ya en el complemento, la Azul y Blanco, alcanzó el premio al descontar mediante Bryan Santizo, en el inicio de los segundos 45, logrando el 1-2.

Instantes después, llegaron las dos anotaciones de los guatemaltecos, la primera, el 2-2, de parte del capitán, Alan Aguilar, y después, el 2-3, conseguido por Roberto Alvarado.

Luego de recuperar la ventaja, el 2-4, lo hizo el número 9, Marvin Sandoval, decantando el duelo a favor de los nacionales. Pese a esto, el mismo Benney, firmó un doblete y puso el tanteador 3-4.

A cinco minutos de final, Patrick Ruiz, hizo el 3-5 a favor de los guatemaltecos para sellar el primer lugar del grupo, de forma momentánea.

Recordemos que el sábado, el cuadro de Estrada, empezó el camino a Uzbekistán con el pie derecho, derrotando 7-5 a República Dominicana, que a segunda hora se medirá a Estados Unidos.

Además, hay que mencionar que, los chapines comparten el Grupo C, junto a estadounidenses, trinitenses y dominicanos. Tras los dos resultados iniciales, ahora, será el turno de buscar la calificación a cuartos de final frente a los norteamericanos, mañana, lunes al mediodía.

Hay que resaltar que los seleccionados que clasifiquen a la ronda de cuartos de final, serán los mismos que participen en la Copa Mundial. Según el formato de competencia, los lugares que faltan en el Mundial, serán distribuidos de la siguiente manera: el ganador del Grupo A vs. Tercer lugar del Grupo B/C (L19).

El ganador del Grupo B vs. Tercer lugar del Grupo A/C (L20). El ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo A (L22). Y el ganador del grupo B vs. subcampeón del grupo C (L23). Después, en semifinales: el ganador del L19 se enfrentará al ganador del L22, y el ganador del L20 va contra el ganador del L21.