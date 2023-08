“¿Ha dimitido o no?”: la crítica de Iker Casillas ante el polémico beso que Luis Rubiales le dio “por la fuerza” a la futbolista Jenni Hermoso

El inesperado beso de Luis Rubiales generó que la comunidad futbolística internacional pidiera la dimisión de su cargo pese a las disculpas que ofreció por medio de un video difundido en redes sociales.

A esta petición se le unió Iker Casillas, ex portero del Real Madrid y la selección de España, quien publicó un sarcástico mensaje en su cuenta de Twitter como crítica ante las acciones de Rubiales.

“A ver que yo no me enteré: ¿Entonces alguien ha dimitido o no? Que ando perdido”, escribió el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Con este mensaje, Casillas dejó claro su descontento ante las acciones del actual presidente de la RFEF y se puso del lado de las personas que piden una sanción ejemplar a raíz de este beso.

A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido… pic.twitter.com/Upt2DnVHlV — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 21, 2023

Hasta el momento, el tuit del ex portero español cuenta con casi 30 mil likes y miles de comentarios de internautas que muestran su repudio ante la manera en la que Rubiales se comportó durante la celebración de la selección femenina de España.

La crítica de Iker Casillas a Luis Rubiales se dio luego de que su polémico beso “a la fuerza” con Jenni Hermoso fuera comparado con el que el ex jugador del Real Madrid protagonizó con su entonces pareja Sara Carbonero tras la final del Mundial de Sudáfrica 2010.