Haaland: de ser ovacionado en el Camp Nou a protagonista de un penalti muy polémico

Luego llegarían los goles de Pierre Erick Aubameyang (29′), Frenkie de Jong (66′) para el 2-1 transitorio. Cole Palmer puso el empate 2-2 al 70′ mientras que Memphis Depay marcaba el 3-2 al 79′.

El noruego Erling Haaland comenzó desde el banquillo pero el entrenador de los “citizens”, Pep Guardiola, decidió darle unos minutos en acción. Haaland salió a calentar y tanto la afición del City como la del Barcelona, le recibieron con una estrenduosa ovación que hizo sentir maravillado al jugador de 22 años, quien les devolvió los aplausos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro.

Haaland entró al terreno de juego y rápidamente fue protagonista de otro momento curioso al provocar el penalti que, a la postre, le daría el empate agónico al cuadro inglés. Sin embargo, la falta que recibió en el área por parte de Andreas Christensen fue muy discutida, ya que el defensor a penas si le toca cuando ambos iban en busca del balón.

Dive of the season from Erling Haaland. What. Is. This? pic.twitter.com/n9bLgUorIk

