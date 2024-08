Comenzó una temporada más en la Premier League de Inglaterra para el vigente campeón defensor, el Manchester City de Pep Guardiola y su inició en la competición liguera no fue sencilla ya que de primas a primeras debió enfrentarse al Chelsea.

Este partido acaparó el foco mediático al tratarse de un choque de dos pesos pesados de la Premier, pero todo se terminó resolviendo a favor del conjunto Citizen por 2 goles a 0.

Dentro de este partido se vivió un particular momento entre el noruego Erling Haaland y el español Marc Cucurella que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, especialmente por las declaraciones del nórdico al final del encuentro en donde llamó "divertido" a su rival ibérico.

Todo tiene como punto de origen la Eurocopa 2024. Tras España quedar campeona del torneo, muchos de sus jugadores festejaron a lo grande y Cucurella no fue la excepción.

Él se hizo viral gracias a una canción en donde menciona al noruego en el siguiente extracto: "Haaland tiembla, que viene Cucurella. Haaland tiembla, toma una galleta".

Este singular festejo no tardó en darle la vuelta al mundo en su momento y el propio Haaland pareció escucharlo ya que en su partido contra el Chelsea en la jornada inaugural de la Premier 2024-2025 se recordó de ello al igual que cientos de aficionados.

Primero Haaland protagonizó un momento brillante al celebrar su partido 100 con el Manchester City con una anotación, pasando por encima del propio Cucurella.

Luego, ya en la zona mixta tras el final del partido, Haaland tuvo palabras al respecto.

Haaland was minding his business and Cucu cucurella decided to ask for trouble , I knew this would happen 😂😂😂 #CHEMCI #Haaland #Haaland #cucurella pic.twitter.com/jCr4csXsuJ